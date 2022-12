POLIITIKARADAR | Just siis, kui Isamaa jaoks kõik juba nii ladusalt sujus...

Isamaa lootis, et uut aastat saab vastu võtta teadmisega, et juba on jõustunud kolme- ja enamalapseliste uued suured peretoetused. Aga president tõmbas pidurit ja sai mõistagi süüdistused seaduse poliitilises vetostamises, mida president teha ei tohiks. Kas kriitikutel võib olla õigus? Igal juhul selgub selle asja lõplik saatus nüüd uuel aastal. Sotsid püüavad isamaalaste pühi rohkemgi rikkuda, soovides seadusse veel parandusi. Saed tõmmatakse käima.