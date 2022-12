Kas Venemaast saab sanktsioone trotsides uus Iraan?

ISEMAJANDAV VENEMAA? Sanktsioonide all Venemaa saab õppida Iraanilt, kus näiteks on suudetud sanktsioonide kiuste üles ehitada suur autotööstus. Iraani tehastes pandi veel suvelgi kokku Prantsuse tootja Peugeot autosid.

Pärast Venemaa laiaulatuslikku sissetungi Ukrainasse on rahvusvahelise elu analüütikud püüdnud aru saada, kes ja mil määral võiks olla paariaks kuulutatud Venemaa liitlased rahvusvahelistes suhetes. Või rahvalikumalt öeldes – kes on Venemaa sõbrad? Küsimusele vastust otsides on uurivalt vaadatud Hiina Rahvavabariigi ja Iraani poole.