Jevgeni Ossinovski: kellegi luulud, et EKRE võiks valimised võita... seda ei juhtu

Sotsid paistavad valitsuses päris hästi silma. Aga miks see toetus ei tõuse teil? Esimees on palju pildis jne, aga toetus endiselt kuus protsenti. Väga ohtlik.

Valitsuserakond ikka paistab silma, aga iga silmapaistmine ei tähenda alati, et valijad seda hindavad. Sellest vaatest on kahtlemata tehtud taktikalisi vigu, millega on silma paistetud, aga toetust need suurendanud ei ole. Suuremas pildis on hetkel poliitiline olukord eriline, arvestades julgeolekukriisi. Sellest lähtudes ei ole väiksematel koalitsioonipartneritel lihtne oma poliitilist nurka leida. Inimesed pigem ei otsi, et keegi esitaks mingit pikka visiooni, kuidas järgmise kümne aasta jooksul reforme tehakse, vaid pigem ootavad elementaarset kindlustunnet, et selles kriisis, mis on mitmetahuline, suudetaks hoida meid õige joone peal. Sellises olukorras on peaminister reeglina see, kelles nähakse kindlustunde garantii. Need teemad, mis on SDE-le olulised, võib-olla ei ole hetkel nii palju esile kerkinud.