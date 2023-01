Katariina Libe eksperiment: kuidas uusim esoteeriline trend mu elu disainida aitas. „Paljud ei tea, milline ma tegelikult olen“

Küll on hea kuulda, et kõikidele küsimustele – puudutagu need siis iseloomu, elusündmusi või tervist – leiab vastused ühe süsteemi raames. Juba aastatuhandeid on sellist otseteed pakkunud astroloogia ja numeroloogia, esoteerikahuviliste õnneks täieneb aga okultistlike süsteemide assortii pidevalt. Uus trend on Human Design (HD).