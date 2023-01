ARVUSTUS | Jutukogu, milles tungitakse inimhinge kõige varjatumatesse soppidesse

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus 2022. aasta viimase numbrina Olga Tokarczuki jutukogu „Maailma kõige inetum naisterahvas“, mis on 2005. aastal ilmunud samanimelise kogu uustrükk. Aga siin on hea üllatus varuks – nimelt on tollasele väljaandele lisatud tervelt kaheksa uut lugu, seni eesti keeles ilmumata väikest meistriteost.