Kadri Mälk ei varjanud, et tervisega pole lood enam head

Viimsel kohtumisel Kadriga novembris kinkis ta mu pojale väikese kaitseingli. See oli tagantjärele mõeldes hüvastijätt... „Ingleid on mitmesuguseid. On kaitseingleid, on surmaingleid. Kes just nüüd sinu õlale langeb, on suuresti ka su enda otsustada. See ei ole fatamorgaana,“ kirjutas Kadri aastate eest. Inglitega oli temal eriline suhe. „Ootamatu ingel“, „Kimbatuses ingel“ ja „Kannatlik ingel“ kuuluvad tema ehteloomingu säravamate, kuid ka tabamatumate teoste hulka. Ingli kohaolu tajus Kadri alati. Küllap laskus ingel ka aasta esimesel päeval tema juurde...