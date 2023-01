2023. aasta trendid: 90ndate nostalgia jätkub, heaoluisu kasvab, tehisintellekt sunnib suulistele eksamitele

Digitaalne mood

Ilmselt ei lähe digitaalne mood päriselt enne käima, kui Metaverse näeb välja nagu Pixari mitte just kõige andekama praktikandi harjutus maailmaloomise teemal. Kuid see ei sega brändidel juba praegu panustada oma kohalolusse virtuaalmaailmas teisel pool ekraani, sest kes ees, see mees. Igaühel meist on juba praegu võimalus sebida endale digitaalsed Niked või Adid, mida jalas kanda otseselt ei saagi. Ka meid siledamaks ja ilusamaks siluvate filtrite ehk digitaalse kosmeetika maania on tulnud, selleks et jääda. Oma pidurdamatus tahtmises näida netis kena ja moodsana laseme välimust tuunivatel programmidel kerge vaevaga korjata ära kõik meie andmed, nii nagu edukalt tegi venelaste loodud ja epideemia hooga levinud edevusäpp Lensa.

Õpime targematelt

Jõudnud omaenese ahnuse ja progressiobsessiooni tõttu ökoloogilise kuristiku äärele, on inimesed hakanud pöörama tähelepanu liikidele, kes meie tegevuse pärast on pidanud kolima sellesama kuristiku servale juba varem. Ehk siis elama tööstusmaastikel, lageraietel ja muudes planetaarse kinnisvara turu mitte just premium-paikades. Ning on seejuures suutnud end seal hästi tunda. Ääremaile tõrjutud liikide uurimise trendi tõmbas käima Anna Tsingi raamat „Mushroom at the end of the world: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins“. Nüüd, teadvustades, et üleliia palju aega enda ega teiste loomade päästmiseks meil pole, püüavad ökoloogid ja antropoloogid saada pihta, miks mõni liik elab edukalt üle kõiksugused väiksemad ja suuremad kataklüsmid ja mõni ei ela. Seened on siinkohal oma adaptiivsuse ning koostööoskuste tõttu teiste organismidega üheks populaarseimaks uurimisobjektiks. Nendes uuringutes on andnud oma panuse ka Eesti teadlased. Oma valdkonna maailma enimviidatud teadlastena võib siin esile tuua mükoriisauuringute juhtivteaduri Leho Tedersoo ja bioloogiat ning informaatikat uuriva Kessy Abarenkovi.