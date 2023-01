Prodigyboysi debüütalbum: kriiskav, piuksuv, särisev ja maaniline

Jüri alevikus sirgunud räpirühmituse Prodigyboys esikalbum „NIHILISM“ on kõige jimihendrixlikum plaat, mis on Eestis viimastel aastatel välja antud. Mitte, et iga aasta peaks üks jimihendrixlik plaat meil ilmuma. Mitte ka, et Prodigyboys oleks sarnast masti pioneer ja muusikaliste murrangute looja ning tooja nagu Jimi Hendrix. Lihtsalt: minu meelest „NIHILISM“ kõlab nagu Hendrixi metsik mäsu; on Jimi saundi kaasaegne ekvivalent.