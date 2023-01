Eestlaste hullumeelne mõte Aafrikas korjab kümneid miljoneid eurosid

Lõuna-Aafrikas äri püsti pannud poisid lähevad kohe keema, kui keegi ütleb, et neil on Aafrika firma. „Me oleme 95% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Meisse on investeerinud Eesti väikeinvestorid, vennad Villigud, Tanel Padar, Ragnar Sass, isegi meie emad ja isad,“ ütleb Eerik Oja (34).