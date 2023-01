„Kapten Volkonogovi põgenemine“: Mis juhtub, kui timukal ärkab südametunnistus?

Filmi pealkiri on raskesti tõlgitav. „Капитан Волконогов бежал“ on eesti keelde pandud kui „Kapten Volkonogovi põgenemine“, inglise keeles on see „escape“, prantslastel „la fuite“, sakslased on üldse loobunud tõlkimiskatsest, eelistades festivalireklaamides filmi ingliskeelset nimetust.