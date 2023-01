„Ta pani käe mu põlvele, silitas pead ja ütles, pole hullu, küll õpid.“ Naised süüdistavad ärimeest räiges ahistamises

Jutt käib ärimehest nimega Margus Valdes (57). Ta on rikas mees, tal on raha ja võimu. Talle kuulub kinnisvarafirma Morrison Invest , milles ta on ainus tegelik kasusaaja. Morrison Investile kuulub omakorda firma OÜ Valdusehitus, kus ei ole ametlikult ühtegi töötajat.

Margus Valdes vastas Ekspressile, et tal on kahju, kui kerge on avalikkusega manipuleerida. „Kõnealune postitus sisaldab mitmeid valeväiteid,“ ütles ärimees. „Kui kõik, milles mind süüdistatakse, oleks tõepoolest aset leidnud, siis peaksin juba ammu vangis olema. Ühtlasi leian, et tõsiste avalduste koht on politsei, mitte Facebook. Tegemist on ilmselge sihipärase laimukaasusega. Kurb, et Eestis niivõrd kergekäeliselt inimeste ja tervete perekondade nimesid rikutakse.“