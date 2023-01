„Nagu lahmakas tuumavarjend!“ Tallinna kümme kõige koledamat maja

Eesti Ekspress küsis nõu ja näiteid arhitektidelt, linnaplaneerijatelt ja linnaruumi aktivistidelt. Kokku tuli nimekiri Tallinna kümnest kõige koledamast majast. Kuna mõni ekspert ei soovinud oma nime ja näoga kolleege kritiseerida, siis jäägu nad kõik anonüümseks. Igatahes said kolemajad kaardile ning Ekspress läks ja vaatas need üle.

1) Järve tornid ehk viaduktiotsa seenejalad

„Nagu Moskva majad,“ ütleb arhitekt Järve tornide kohta. Kas Moskva majad on väga nooblid? Taolist muljet püütakse Järve tornidega vast luua küll. Trepikotta viivad suured uhked uksed, ees on fuajee ja diivanid. Uksehoidja on luksusest veel puudu.