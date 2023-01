„Ta tiris mind juukseidpidi mööda põrandat.“ Jumalamehe naispere süüdistas teda koduvägivallas

Taavi avaldas intervjuus nördimust, et tema eakaaslased ei mõista religiooni olulisust ega isegi seda, milleks on vaja kümmet käsku. Ta ennustas, et sellise jumalast kaugenemise tulem on ühiskonna moraalile hukatuslik, rohkem hakkab esinema nii perekondade lagunemist kui vägivalda. Kümme aastat pärast seda intervjuud saab temast endast nende hoiatussõnade musternäidis.