Kas inimestele meeldib kuulda kellegi lugu selle kohta, kui õnnelik ta on? Pigem mitte. Maailmavalu, südamevalu – neis see-eest püherdaks mõnuga nagu põrsas poris. Sõltuvust tekitav oivaline piin. See on ammendamatu ressurss, mida soovi korral ekspluateerida.