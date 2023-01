Enne lüpsjaks, seakasvatajaks või müüjaks, kui hooldajaks. Hooldekodudele tehakse ettekirjutusi, mida on võimatu täita

Riigikohus mõistis 2019. aasta sügisel nii Pandivere Pansioni tollase juhi kui ka omaniku tingimisi vangi, pannes neile süüks teise inimese eluohtlikku olukorda asetamist. Tunnistajad kirjeldasid kohtus, et hooldekodus oli 80–100 klienti, aga „vähe hooldajaid, öövahetuses oli näiteks ainult üks hooldaja“. Kohus järeldas, et hooldekodu töö ei olnud korraldatud selliselt, et see oleks lamatised ära hoidnud. Lamatiste ravijuhendi järgi tuleb lamavat haiget iga kahe tunni tagant pöörata. Selleks oleks vaja, et ka öösiti oleks tööl rohkem kui üksainuke inimene.