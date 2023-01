Peame tõdema, et saar üllatas meid mitmes mõttes positiivselt. Vulkaan Teide ja selle ümbrus meenutasid filmist „Dune“ nähtud maastikke – liivaväljad ja kõikvõimalikud kivitekstuurid mitmes tasapinnas. Saar on ka matkajasõbralik – mööda erinevaid radu võib seigelda ühest otsast teise ja samal ajal nautida ahhetamapanevaid vaateid. Mõni rand on kuldse liiva asemel kaetud vulkaaniliselt mustaga ning loomaaed Loro Park on täpselt paraja suurusega, et väsimata vahvate tegelastega tutvust teha. Ühtlasi, meie kindel soovitus kohalikule meretoidule pealinnas Santa Cruzis on Bodegòn El Puntero restoran. Külastasime seda vist kaheksa korda ja nautisime nii meresaaki kui ka kohalikke kuulsaid papas fritas’id.