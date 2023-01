„Lähed Rootsi kaebama, lasen sul kõrvad ära lõigata!“

Kui 1868. aastal levis kulutulena teade teoorjuse kaotamise kohta, lootsid töökohustustest mõisa ees vabaneda ka Emmaste talupojad. Ühel päeval saabusidki mõisasse priiust tooma kroonuametnikud, ja see ajas mõisavalitseja suurde ärevusse. Ta jooksis talust talusse, meelitades ja ähvardades inimesi, et nood „läheksid mõisa kroonuhärradele selgitama, et nad ei taha vabadust“. Keeldujaile anti õpetuseks 20 vitsahoopi.