Potentsiaalne telesari Liivi ordu ajaloost

Juhan Kreemil on ordust rääkida põnevaid lugusid.

Brittidel on mitu avalikkusele tuntud ajaloolast, kes harivad oma rahvast autorisaadete kaudu. Vahest kuulsaim neist on tänapäeval võluv Lucy Worsley (sündinud 1973), kes on teinud palju saateid nii selle saareriigi mõjuvõimsatest valitsejatest, kuninglikest dünastiatest kui ka lihtrahva eluolust ammustel aegadel.