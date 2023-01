Skandaalne kunstnik Andres Serrano Fotografiskas: „Kui Ku Klux Klan leiab, oled kurikuulus – vot see on kompliment!“

Noh, ma ei ole näiteks siiamaani aru saanud, mida tähendab „transgressiivne“. Lihtsalt üks mõttetu kunstikriitika juurde kuuluv sõnakõlks. Minu eesmärgiks ei ole kunagi šokeerida ja sellega silma paista. Mulle lihtsalt pakuvad huvi äärmuslikud teemad. Ju siis minu kunst ja mina oleme transgressiivsed, ilma et ma ise sellest asjast üldse midagi teaks. Selle kunstislängiga on mul üldse oma kana kitkuda. Mõnikord loed väga keerulist või siis spetsiaalselt keeruliseks aetud teksti, ja saad aru, et tegemist täieliku jampsiga, mille mõte on väga lihtsat asja arusaamatuks ja seeläbi justkui väärtuslikuks ajada.

Vestlen Serranoga Zoomis. Tallinnas on õhtu, New Yorgis on hommik. Kuid kunstniku krüpti-meenutavas kodus päikest ei näe – tegemist on muuseumi ja antiigikaupluse ristsugutisega, kuhu päevavalgus ei ulatu. „Mõned nendest asjadest võiksidki muuseumisse kuuluda,“ nõustub Serrano, kui teen komplimendi tema Dracula stiilis sisekujundusele. Eelnevalt on kunstnik oma assistendi ja abikaasa Irina kaudu mulle teada andnud, et lisaks näitusele soovib ta rääkida ka USA poliitikast ja üleüldse maailmaasjadest.

Serrano brutaalne sisenemine kunstiskeene kõrgematesse sfääridesse 1987. aastal kõneka nimega tööga „Piss Christ“ tekitas üleriigilise skandaali. 2007. aastal murdis tema fotoseeriat „History of Sex“ näidanud ülikoolilinna Lundi galeriisse sisse kamp neonatse, eesmärgiks Serrano „paheliste ja degeneratiivsete“ tööde hävitamine. Enam-vähem igast Serrano tööd ja töid kirjeldavast artiklist käivad läbi väljendid „šokikunst“ ja „transgressiivne“. Mis on keskmisele näitusekülastajale šokikunst, on mehele, kes on Jeesust uriinipurki uputanud, kohtunud Ku Klux Klani liikmetega ja pildistanud Donald Trumpi, tavaline kolmapäev.

Tema viimane fotoseeria „Infamous“/„Kurikuulus“ tegeleb teemadega „sallivus, rassism, nõrgemate ühiskonnaliikmete ärakasutamine“. Eelkõige on kunstnik pildistanud üles Ebayst hangitud mustanahalisi kujutavaid suveniire, mänge, trükiseid. Mitmed pildid on piisavalt riskantsed, et esimest korda Fotografiska Tallinna ajaloos pannakse näitusesaali hoiatav silt, et tööde sisu võib olla häiriv.

Aga miks mõjuvad siiamaani su tööd paljudele ärritavalt?

Ma saan aru, et asi on selles, et ma tegelen tabudega. Mind huvitavad tabud, kuigi mul endal mingeid piire ei ole. Äkki just sellepärast, et endal pole, nad mind huvitavadki.

Üks põhjus, miks see, mida ma teen, on paljudele šokeeriv, on ilmselt nimetamise küsimus. Kui „Piss Christ“ oleks niisama pilt krutsifiksist ja sellel poleks küljes niivõrd otsekohest ja brutaalset nime, poleks ma ilmselt sellistes kogustes tasuta pressikajastust ja tähelepanu saanud.

Noh, ma olen loonud ka seeria nimega „Sitt“. Abstraktsed pildid, omamoodi kaunid, neid vaadates polekski keegi aru saanud, et fotodel on väljaheited. Ja juba enne seda, kui näitus avati, läks kisa lahti, et ma teen seda, et saada tähelepanu. Kas keegi siis teeb midagi, mis talle korda läheb, ilma selleta, et ta tahaks tähelepanu saada? Ja siin ma ei mõtle ainult kunstnikke ja ajakirjanikke ja muusikuid. Me kõik tahame ju kuulda, et me tegime head tööd, ja anname selleks endast parima. Tahame milleski, kas või väga kitsal alal, parimad olla, eneseteostus on osa inimene olemisest.

Su kunst on kohati üsna poliitiline, kas praegu on toimumas midagi, mis uusi ideid tekitab?

Need poliitikud, kes 1990ndatel tahtsid minusugustega jageleda, nad olid omamoodi filistrid. Nad läksid närvi, sest nägid esimest korda kunsti kui sellist ja see, mis nad nägid, ei meeldinud neile. Eks 60ndatel olid etableerunud, edukad kunstnikud ja kriitikud need, kes panid noortele tegijatele jala taha, aga 90ndatel olid need USAs poliitikud.