ARVUSTUS | Iga samm seksuaalse vägivalla vastu võitlemisel nõuab tohutul määral julgust

Maria Schraderi lavastatud „Naise sõnas“ toovad The New York Timesi ajakirjanikud Megan Twohey ja Jodi Kantor leheveergudel päevavalgele Harvey Weinsteini koletud teod. Film põhineb Twohey ja Kantori 2019. aastal ilmunud samanimelisel raamatul ning kujutab protseduurilise täpsusega aastaid kestnud põhjalikku uurimistööd, mille tulemusel heideti valgust aastakümneid filmitööstuses aset leidnud süsteemsele seksuaalsele ahistamisele ja vägivallale. Just see artikkel andis tõuke, et jõletu filmimogul Harvey Weinstein viimaks kohtu ette tuua (juba mõistetud 23 aasta pikkusele vanglakaristusele võib tulla veelgi lisa). Samuti andis lugu hoogu ülemaailmsetele #MeToo ja Time’s Upi liikumistele.