Mõrva eest vangis istunud mees avastas oma õuduseks end olukorrast, kus oleks võinud uuesti tappa. Nüüd on ta tugiisikuks endasarnastele ja tahab lõhkuda stereotüübi, et vangist vabanenu on kole elukas. Ei ole, aga tal pole ka õrna aimu, mis ees ootab.