Tuulikki Bartosik paneb muusika lainetama ja kiikuma, olgu käe all kandlesämplid, üminad või R’m’B (Räme mahlane Bass)

Aeg-ajalt ikka tahad mõne kodumaise albumi kuulamise järel täiest kõrist karjuda: „MILLINE SKEENE!“ Tuulikki Bartosiki „Playscapes“ just nii mõjubki. Nimelt on ta varem avaldanud põhiliselt akordionimuusikat, kuid tuleb nüüd hoopis uue tööriistakastiga lagedale. Selles kastis on lisaks akordionile ka väikekandled, klaver, harmoonium, lauluhääl ning varasemast loomingust selgelt eristav „chemical X“ – tundlik elektroonika.