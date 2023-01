POLIITIKARADAR | Miks kampaaniad juba ei käi? Sellel on kolm kindlat põhjust

Sellest nädalast on Poliitikaradar vahetanud ajutiselt nime Valimisradariks. Vist ei pea selgitama, miks. Aga see viitab lisaks lähenevatele valimistele ka sellele, et uudiskiri keskendub nüüd natuke rohkem valimisi puudutavatele sündmustele. Et mis need muud sündmused Eesti poliitikas praegu on, mis pole valimistega seotud, küsite? Hea küsimus, ilmselt selliseid ei olegi. Aga igal juhul on nüüd ka päisest kohe selge, et järgmise seitsme nädala jooksul vaatan poliitikasündmusi läbi lähenevate riigikogu valimiste.