EKSPRESSI PODCAST | Vangistusest tagasi ühiskonda: Tõnise lugu

Pärast seitset aastat vangistust oleks maailm temast vahepeal justkui mööda kihutanud. Vanglast vabanenutel on sageli keeruline ühiskonda taas sulanduda. Kas või seetõttu, et nad ei ole kursis, kuidas elu kõige lihtsamates asjades on korraldatud: mis moodi taotleda uut passi, kust otsida korterite üürikuulutusi.