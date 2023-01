Haisev ja veniv ühistransport lükkab inimesed rendiauto rooli: ajavõit on kolmekordne, sääst sadu eurosid

760 eurot kuus, on Andres (22) kokku arvutanud. 760 eurot kulus tal tallinlasena oma uuemapoolse Audi A6 ülalpidamiseks ja jooksutamiseks keskmiselt ühes kuus. Kusjuures enamiku ööpäevast see ei sõitnudki kuhugi, vaid lihtsalt seisis. Kuigi Andresele meeldivad autod, kuulub juba kaks aastat see A6 kellelegi teisele. Andres müüs auto 2020. aasta alguses maha ja sõidab sellest saadik mobiiliäpist võetud rendiautodega. „Praegu ma ei saaks enam ilma selleta elada,“ ütleb ta.