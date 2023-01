Täna ilmub Erki Pärnoja uus lugu „Lageda Taeva All“

Kuigi albumi idee ja tõuke algse materjali loomiseks sai Pärnoja koroonaaegsest isolatsioonist, mil teos sai oludest tingituna üles ehitatud üksi, on sellest praeguseks saanud väga mahukas ettevõtmine, millesse on panustanud rohkem muusikuid kui tema varasematel albumitel. Oluline roll on Tallinna Kammerorkestril, mille kõla on põimunud Pärnoja rohkete kitarrikihtidega ning Kristjan Kallase trummimänguga. Kammerorkestri orkestratsioonid on tehtud helilooja ja muusik Raun Juurika poolt, ning salvestatud eelmise aasta augustikuus Eesti Raadio 1. stuudios Siim Mäesalu käe all. Viimase lihvi sai täna avaldatud lugu ja ka peagi ilmavalgust nägev album taaskord Göteborgis, Rootsis, Pärnoja pikaaegse koostööpartneri produtsent Filip Leymaniga. „Jälgede“ näol on tegemist Pärnoja seitsmenda autoriplaadiga, mis on valminud koostöös Leymaniga.