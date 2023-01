KURJUSED: Lotmani leedi Macbethi jaoks on kurjus loomusund, Malmsteni pidetu Macbethi jaoks aga lihtsalt üks kätte näidatud suund.

Istume Estonia kontserdisaali püstitatud suure moelava ääres. Ükskõik kas see ruumilahendus lähtus ainult praktilisest vajadusest või ka Semperi-Ojasoo publiku õrritamise püüdest – hetkeks valdab ebamugavustunne, sest ERSO on just mänginud Ukraina hümni.