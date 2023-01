See pole mitte äärmuspoliitikute luul, vaid Poola valitsuskoalitsiooni peavool. Saksamaa kritiseerimine on Jarosław Kaczyński poliitikamasina kese. Kui vaja, esindavad sakslased – isegi praeguse sõja kontekstis – ohtu, millesuurust kuskil mujal ei eksisteeri.

Kuid see jutt ei anna täit pilti Poolast. Ei sellest, mis toimub Poola sees, ega sellest, millised on Varssavi tegelikud suhted teiste pealinnadega. Poola tahab olla üks Euroopa suurtest ja üha enam ongi. Konflikt rahvusliku huvi ja võimupoliitikute omahuvi vahel on jätnud Poola kahevahele – mõnes teemas liider, mõnes aga paaria.