Uus dekaan EKAs, Sille Pihlak: „Ära jää nautima „ainuke naine ruumis“ tähelepanu, vaid ava uks ka teistele“

UUS DEKAAN EKA ARHITEKTUURIOSAKONNA EESOTSAS: Sille Pihlak on sõprade sõnul alati olnud suurte ambitsioonidega ja julgenud neid teostada.

„Sillele meeldib ennast kehtestada,“ iseloomustab Sille Pihlakut (37) arhitektuuribüroo PART kaasasutaja ja sõber Siim Tuksam. „Märkamatult ta uksest ei sisene. Alati on tal oma kindel arvamus, mida laseb kõigutada vaid inimestel, kellest ta väga lugu peab, enamasti oma ala ekspertidel. Minul õnnestub see vaid suurte pingutustega. Ja loomulikult kehtestab ta end ka ruumi kaudu. Eks on üks arhitekti jaoks olulisi isikuomadusi soovida luua taustsüsteemi, mis ruumis toimuvat korrastab, suunab ja raamistab.“