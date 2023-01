Etnofuturist Ruuben Kaalep räägib suu puhtaks. „Kui sul pole ühtegi eesti esivanemat, ei saa sa olla eestlane“

Ligi neli aastat tagasi Riigikogu liikmeks valitud EKRE asutajaliige Kaalep on skandaalne kuju. Paljud nimetavad tema rahvuslust natsismiks. Kaalep ütleb, et need on alusetud süüdistused: tema on hoopiski etnofuturist ja konservatiivsus on vaid vahend, et rahvuslust edendada. Tulevikus aga mujal kui Riigikogus, sest sinna ta niipea enam kandideerida ei taha.