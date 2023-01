Ülisalajase maailma skeemid. Eesti firma pani sõja alguses Ukraina arvelt taskusse kaks miljonit

Tihti on need armee taustaga eraettevõtjad. Rahuajal teenivad nad leiba riigihangetel julgeolekuüksustele kaupu müües. Sõja ajal tõusevad nende teened aga erilisse hinda. Neile antakse ülesanne vajalik kaup kas või maa alt üles leida, ära osta ja sihtkohta toimetada.

„Praegune relvaturg on f*cking chaos (kuradima kaos – EE). Pead käima ringi ja igalt poolt pärima: palju teil laos on? See on logistiline õudusunenägu,“ kirjeldab olukorda üks kaheksast Euroopa relvakaupmehest, kellega selle loo jaoks räägime.