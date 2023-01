PORTO FRANCO PROTSESS (7. päev). Linnavaraameti eksjuht paljastab: maa hindamine Tallinnas on ebanormaalne

Tunnistajana üle kuulatud Uri jutust selgus, et Tallinnas valitseb servituutide hindamisel tohuvabohu. Kinnisvarahindajad kasutavad maa väärtuse tuvastamiseks väga erinevaid metoodikaid, mis annavad väga erinevaid tulemusi. Ühtset servituutide hindamise valemit ei ole.

„Kindlasti on sellel pildil midagi valesti,“ ütles Uri. Ta kinnitas, et ekspertide poolt arvutatud hinnad on erinenud isegi kuus kuni seitse korda.