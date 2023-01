VABAFLOW | Rootsi räpparite mõrvad ei lakka. Petter Hallén: tekib küsimus, mis osa lüürikast on tõene, mis mitte

Petter Hallén on Rootsi räpparitega väga kursis, paljudega neist suhtleb isiklikultki.

Podcast on jätk Eesti Päevalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklitele Rootsi vägivallalainest ning salvestatud jaanuari teisel nädalal. Sellest hetkest pole tulistamised ja plahvatused aga lakanud. Ainuüksi möödunud nädalavahetusel raputas Rootsi pealinna viis rasket vägivallakuritegu, sh plahvatus ja mitu tulistamist. Taas on alust kahtlustada räpparite omavahelist arveteklaarimist. „Olukord on väljunud normaalsuse piiridest,“ tunnistas Rootsi politsei.