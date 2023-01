Marju Kõivupuu: meie igapäevast roosat kristalli anna meile tänapäev...

Üks eestlase kultiveeritumaid enesemüüte on haritus. Eestlane armastab lugeda, raamatuid ilmub palju. Paraku troonivad müügiedetabelite ja isegi auhinnatud väljaannete tipus liiga sageli ka kaugeltki mitte odavad (tõlke)väljaanded, mida on liigitatud küll eneseabiõpikuteks, tervise-, astroloogia-, esoteerika- ja psühholoogiakirjanduseks ning uhuuteaduseks, olenevalt sellest, millised on liigitaja teadmised ja maailmavaade.