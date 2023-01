Itaalia miljonäri tütar varjus isa raevu eest Eestisse

1933. aasta veebruari keskel levis Tallinnas kulutulena jutt, et tabati 26-aastane välismaalasest spioon Irma Gemassmer, kes oli siin elanud Irma Koschei nime all. Temaga koos nabiti kinni 42-aastane sakslane John Hilton. Ent kohe järgnes uudis, et tegu pole siiski salakuulajate, vaid romantiliste seiklejatega. Et Irma on itaallanna ja John hoopis inglane. Kuidas ja miks sattusid nad Eestisse?