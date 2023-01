Valimiste eelsed liivakastimängud koalitsioonis on alanud. „Kui sa ei toeta minu eelnõud, siis ma ei toeta sinu algatust!“ „Aga siis ma ei toeta jälle sinu seda algatust, vot!“ „Mina ei pidurda midagi, meil on päriselt ettepanekud ja küsimused. Hoopis sina pidurdad!“ Sellise mõnusa lasteaia lõpurühma meeleoluga nihkume päeva kaupa valimistele lähemale. Muidugi on valimistel palju kaalul, keegi ei saa jätta kasutamata võimalust end esile tõsta, kasvõi millegi pidurdamisega. Samas suudetakse siiski kokku leppida asju, mis on eksistentsiaalselt olulised, näiteks välkõppuste korraldamine ja muu selline.