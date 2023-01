Kuidas eestlastest moodsad inimesed said

Kiirelt teisenesid 1920.–1930. aastatel ka käitumisnormid. Kohati on õpetussõnad üsna lustlikud ja ilmestavad käitumispuudujääke. Näiteks ei soovitatud vahtida töötavaid inimesi. Mõned uuendajad proovisid aga julgustada kombeid lihtsustama. Näiteks arvati, et kätlemist ja käesuudlusi võiks olla veidi vähem. Linnastumise tõttu teisenesid pulmakombed, kuid matustega oldi konservatiivsemad. Eriti lõbus on lugeda, kuidas vaimuinimesed pärast hõimuprobleemide ja kirjanduse üle arutlemist pimesikku ja peitust mängisid.