Groteskne olukord: EKKMi katus laseb läbi, eelmiste näituste plakatitest on rajatud äravoolusüsteemid

Kunstivaldkond on viimased 30 aastat ehk siis taasiseseisvas Eestis elanud äärmises kitsikuses ja pidevas „raha ei ole ja ei ole ka tulemas“ olukorras. Sellist nullide määra, mis ootamatu lisarahastuse vormis kultuuriministeeriumil abiks võtta oli, pole kunstivaldkond aastaid näinud ega osanud arvatagi, et tegelikult on ministeeriumil vajadusel või siis soovi korral päris kopsakad reservid.