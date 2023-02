Eestis esmakordselt lavale jõudnud ooperi lavastaja: „Võrdleksin „Jeanne d’Arci“ kuulamist sportautoga sõitmisega“

Saksamaal hakati selle ooperi vastu huvi tundma alles 1941. aastal, mil Berliini Volksoperis toodi see natsipropaganda lipu all lavale. Maailmaesiettekande teinud La Scalas etendus „Jeanne d’Arc“ taas alles 150 aastat hiljem, aastal 2015, peaosas ooperiprimadonna Anna Netrebko. Tänu Netrebko vokaalsele meisterlikkusele ning rollisobivusele on teos leidnud uuesti laiemat tähelepanu. Marco Gandini lavastatuna jõuab Verdi „Jeanne d’Arc“ esimest korda ka Eestis lavale, Rahvusooper Estonias.