Venemaalt põgenenud Wagneri palgasõdur palub vabandust: paljud peavad mind kaabakaks, kurjategijaks, mõrvariks

Varem Vene sõjaväes teeninud 26-aastane Medvedev liitus möödunud suvel eraarmeega vabatahtlikult. Medvedev väidab, et tema vanust ning tausta arvestades oleks ta esimese mobilisatsioonilainega niikuinii Ukrainasse saadetud. „Ma tõesti arvasin, et Vene Föderatsioonil on head kavatsused, et tahetakse aidata inimesi natsismi käest vabastada,“ selgitab endine palgasõdur, miks ta astus eraarmee ridadesse.