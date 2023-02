Dokumentaal legendaarsest karikaturistist Gorist: enneolematult lõbus!

Ärge laske end eksitada Raimo Jõeranna värske dokfilmi „Gorikaturist“ pealkirjast: legendaarne karikaturist Gori oli vaid seeme, millest linateos idanema hakkas, lõpptulemus on aga täiesti pöörane sõit läbi 20. sajandi esimese poole Eesti ajaloo, kus faktide ning kõige laiemas mõttes tõega on mängitud kui plastiliiniga. Kes oli paks, tehakse veel paksemaks, kes oli loll, tehakse veel lollimaks, kes oli liiderlik ja ahne tõbras, tehakse veel tõpramaks. See ei ole mingi „Welcome to Estonia“, pigem mõjub see kui anti-slogan „Don’t ever come to Estonia“.