Marta Vaarik: iga kord, kui „Hoia mind kaisus“ näitust avan, hakkan kõigi ees nutma

Mis elu sa elad kah?

„Blond trikster Marta Vaarik on meie ninapidi vedamise ja lammutamise asemel hakanud üles ehitama,“ ütles mu näituse kohata Maria Helen Känd. Ja tal on vist õigus. Tahan, et me räägime laste õigustest. Iga viies täiskasvanu on lapsepõlves väärkoheldud. Oleks aeg hakata märkama inimesi enda ümber. Individalism ei toimi ja poker face on odav. Muidu hetkel valmistan ette Pärnu Linnagaleriis 24.05 avatavat näitust. Ruumid lähevad suuremaks ja installatsioonid võimsamaks.