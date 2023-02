Läti kunstikollektsionäärid, kelle koduseintel on ka Maarit Murka ja Alice Kase teosed

Need tööd on väike osa Läti kunstikogujatest abielupaari Irina Vītola ja Māris Vītolsi kunstikogust Vitols Contemporary, kuhu kuulub praeguseks üle 1000 kunstiteose 150 kunstnikult 20 Kesk- ja Ida-Euroopa riigist. „Mälu arheoloogid“ on näituse fookuses oleva regiooni jaoks eriti keerulisel ajal üliaktuaalne – kui Kumu viiendal korrusel näeb kunsti, mis loodud pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist, siis nüüd, enam kui 30 aastat hiljem on globaalse avalikkuse silmad pingsalt just Ida-Euroopale pööratud ja maailm on taas ühe impeeriumi lagunemise ootuses.