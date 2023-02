Aitäh! Pelk üks minut ja 23 sekundit totrat undamist: üks kaeblev käik lastesüntesaatoril ja Yachty sellel küber-tremolol halisemas „ma viisin köhasiirupit Poolasse“ („I took the Wock’ to Poland“). Jaburust ja absurdsust osatakse endiselt ka hinnata, sellele viitas, et uitideelisest miniloost sai päris korralik hitt.