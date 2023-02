Eesti ajakirjanduse Indiana Jones pälvib presidendilt teenetemärgi

„Tarmo Vahter on toimetuse kõige pikaajalisem ja samas kõige salapärasem liige. Keegi ei tea temast midagi. Isegi tema alaliselt koristatud olekus töölaud ei jäta mingeid vihjeid Tarmo isiksuslikule olemusele. Tarmo Vahter on meie Mister X,“ kuulutab kolumnist Andrei Hvostov .

Hõbemägi lisab, et kahekordsel Bonnieri preemia laureaadil on eriline oskus vältida konflikte inimestega, kelle kohta ta on kirjutanud halastamatult paljastavaid uurivaid artikleid. „Minu meelest on selle taga asjaolu, et tema tekstid toetuvad ainult faktidele ja dokumentidele, mitte hoogsatele arvamustele,“ lausub ta.

„Tarmo on nagu musterajakirjaniku näide mõnest Hollywoodi põnevikust või ajakirjandusõpikust. Ainus vahe on selles, et ta on päriselt olemas,“ kiidab Sulev Vedler , kes toimetuses aastaid Tarmo vastas istunud ja kirjutanud temaga koos kümneid lugusid.

Just tema on paljuski „süüdi“ selles, et Eesti Ekspressi tuntakse uuriva ajakirjanduse lipulaevana. Vahterist sai 1996. aastal esimene Bonnieri uuriva ajakirjanduse auhinna võitja ja 2009. aastal esimene kahekordne laureaat.

„Tarmo antud sõna peab. Kinnitan, et isegi kirjastajal, rääkimata prokuratuurist, ei maksa temalt küsida, kes täpselt oli ühe või teise loo algallikas,“ lausub Hans H. Luik ja lisab, et Vahter ei tööta mitte ainult omaenda selgete ja faktitäpsete artiklitega, vaid ka õpetab nooremaid kolleege ning jagab vihjeid teistelegi Ekspress Grupi toimetustele.

„Ekspressi rütm on keeruline, pärast ilmumist hingavad kõik sügavalt välja ning tagasi reele saada ei ole teab mis lihtne,“ meenutab Aavo Kokk (Eesti Ekspressi peatoimetaja 1997–2002). „Vahel juhtus, et sööstsin siis ise mõnda lugu kirjutama. Ühel neist kordadest tõmbas Tarmo mind kõrvale ja ütles, et minu ülesanne ei ole kirjutada, vaid tegutseda peatoimetajale vastavalt,“ kirjeldab Kokk üht päeva toimetuses. „Selle üle mõtlesin pikalt ja olen selle üle mõelnud hiljemgi. Tarmo tajub oma kolleegide rolle, ta on meeskonnamängija.“

„Peatoimetajad tulevad ja lähevad, aga ühel korralikul lehel peab olema midagi püsivat. Ekspressis on selleks Tarmo,“ lausub pikaaegne kolleeg Pekka Erelt . Ta meenutab, kuidas Vahter 1992. aastal toimetusega liitus: „Alguses hakkas lugusid tooma ja ühel päeval oligi Ekspressi hingekirjas. Kahtlemata oli see lehe jaoks üks õnnelikumaid päevi viimase 30 aasta jooksul, sest Tarmo on Ekspressi suunanud ja mõjutanud rohkem kui enamik peatoimetajaid.“

Jürgen mainib veel: „Kui ajakirjaniku isikuomadustena nimetatakse edevust, soovi silma paista ja särada, siis Tarmo Vahter on oma ametivendade hulgas selle sümpaatne erand.“

Ühel hetkel märkas aga Erik Moora (Eesti Ekspressi peatoimetaja 2016–2021), et Tarmo ei kirjuta enam poliitikast. „Põikles kõrvale. Viitas, et see on muutunud nii vastumeelseks, tülgastavaks, et ei taha ennast sellesse segada,“ on Moora varasemalt öelnud. „Sellest oli kohutavalt kahju, sest Tarmo on üks Eesti paremaid kirjutajaid, ka poliitilistel teemadel. Ta on teinud Eesti poliitikutest, nende jagelustest ja skandaalidest suurepäraseid lugusid, portreid ja intervjuusid.“

Kõrgelt hinnatud ka allikate seas

„Minu lemmikajakirjanikud on need, kes oma lugusid kirjutades võtavad ka teinekord labida kätte ja kaevavad sügavamalt,“ räägib poliitik Eiki Nestor, kes tutvus Vahteriga 1990ndatel. „Kui Tarmo kirjutab, siis just labidaga ja korralikult. Lausa kahju, et ta poliitika asemel nüüd kohtuistungitest kirjutab,“ mõtiskleb Nestor.

Viimati kohtas Nestor Vahterit paar nädalat tagasi. „Saime kogemata Tallinnas bussis kokku. Nägin, et istub ja vaatab oma nutividinasse, läksin juurde ja tänasin teda viimase avaldatud raamatu eest.“

Vahter on avaldanud Eesti lähiajaloost koguni viis raamatut, kõige värskem neist jutustab teise maailmasõja eelsest iseseisvusajast –„Võitlus tuleviku pärast. 1933–1936: Pätsi aja rääkimata lood“.

„Minu lugupidamine kõigi ajaloolaste vastu, aga nemad nii selget ja loetavat raamatut ei kirjutaks,“ kiidab Nestor Vahteri kirjutamisstiili.

Kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter räägib, et kõik olekski võinud minna ka teisiti ning tema vanemast vennast oleks võinud saada hoopis ajaloolane. „Nii palju kui mina mäletan, siis lapsena tahtis Tarmo saada arheoloogiks. Mingil teisel ajal olekski temast võib-olla ajaloolane saanud,“ meenutab noorem vend. Koduseinte vahel kõrgunud raamatuvirnad lõid selleks ka sobiva pinnase. „Ta isegi käis suvel Iru varemetes taskurahaks väljakaevamisi tegemas, aga lõpuks otsustas ajakirjanduse kasuks.“

„Mingil hetkel arvasin, et põhjuseks olid kõik need soome keeles loetud Tintini albumid, kus peategelane on kampsunis ajakirjanik, aga ma ei tea, kas selles päriselt mingit tõepõhja on,“ arutleb Tauno Vahter, miks võis vend siiski ajakirjanduse kasuks otsustada.

„Tarmo loeb ennast teemasse sisse ja oskab töötada arhiividega. See osa, mida ei saa või pole mõtet kanaliseerida ajakirjanduses, on ilmunud raamatutena. Eks see on ka omamoodi arheoloogi töö, vanu asju välja kaevata ja teistele imestamiseks välja seada,“ kirjeldab ta venda.

Ütleme siis, et ta on Eesti ajakirjanduse Indiana Jones.