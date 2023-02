VABAFLOW | Erki Pärnoja hakkas uue kontserdi valguses sugupuud uurima: huvitav on tajuda, et käid kellegi jälgipidi

„Ma tegin isegi ühe pika intervjuu oma vanaemaga, et küsida täpselt üle: kes kuhu läks? Millal? Kes seal vagunis olid, millega sõideti? Kes läks kuhu tööle, kes tuli Eestisse tagasi? Need asjad on mulle väga palju huvi pakkunud,“ räägib Erki Pärnoja, kes on varemgi ajalugu muusikasse talletanud. Aasta eest põimis ta vanaemalt kuuldu lühialbumisse „Volga: Six Pieces for Piano“, tänavu uurib aga teiste inimeste lugusid albumil „Jäljed“.