Saksa supertankid kaitsesid Eestit venelaste sissetungi vastu

FOTO: National Archives of Estonia | Rahvusarhiiv

Ukrainlastele lubatud Leopard tankid kannavad Saksa tankitööstuse vanu traditsioone. II maailmasõjas möiranud Pantrid ja Tiigrid on venelastele hästi meelde jäänud, ka Vladimir Putinile. Stalingradi lahingu 80. aastapäeval ütles ta vihaselt: „See on uskumatu, kuid tõsi: meid ähvardatakse taas kord Saksa tankidega Leopard, mille peal on ristid.“ Tõepoolest, Tiigrid olid ähvardavad ja lahingus tõhusad relvad, mida pelgasid nii venelased kui ka lääneliitlased.