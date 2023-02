„Näidake oma halvimat, Mordor!“ Riigikogu neli pöörast aastat nelja minutiga

Eesti Ekspress valis välja parlamendis kõlanud värvikamad sõnavõtud ning mahutas need kompaktselt nelja minuti sisse.



„Nüüd hakkab siis tõeline töö, et saada kokku valitsus ja hakata seda riiki jälle terve mõistusega valitsema,“ lausus Kaja Kallas 2019. aasta 4. märtsil varahommikul peetud võidukõnes. Veidi enam kui kuu aega hiljem seisis ta aga riigikogu kõnepuldis ning lausus: „Minust ei saa täna peaministrit, me kõik teame seda.“ Ja Kallas lisas: „Meid ootab ees neli aastat eimiskit.“