SUUR ÜLEVAADE | Millised filmid on jõudnud Eesti kinodes 100 000 vaataja klubisse, millised mitte ja miks?

Kui vaatame tabelit filmidest, mis on taasiseseisvunud Eestis suutnud ületada 100 000 vaataja piiri (praeguseks on neid filme 38), siis esmapilgul on see nimekiri selles mõttes igati loogiline, et iga seal leiduva filmi kohta tabelis on võimalik ühel või teisel moel põhjendada.