Moemajade ajastu on läbi! Igaüks võib välja näha nagu sookoll

Äride poolt pidevalt poputatav iha millegi uue, teistsuguse ja huvitava järele on aga praeguseks viinud meid olukorrani, kus moemajad hakkavad tarbijatest maha jääma. Ei suuda ükski bränd toota uudseid mõtteid sellise tempoga, nagu tarbija tarbida tahab. Kus aga professionaalne disainer hakkama ei saa, saab hakkama meie ühisteadvus ehk sotsmeedia. Kõigepealt kolisid selle valguses mõjuvõimsad tüdrukud ajakirjadest blogidesse ja siis Instasse. Selgus, et moemaailma uus valuuta on laik. Pideva virtuaalse heakskiidu tarvis tuleb aktiivselt tegutseda, ühe pildiga nädalas jääd siin hätta, diilid sponsoritega jäävad tegemata ja pangakonto rahast ning garderoob freebie’dest tühjaks. Ja konkurents on oi kui tihe, peale sinu on veel sadu tuhandeid potentsiaalseid influentsereid lavastamas autoportreesid.